Темп прироста заболеваемости за среду, 15 сентября, составил 0,4%. Днем ранее темп прироста был таким же, но количество заболевших было чуть больше - 147.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 62, Рудный – 14, Костанайский район – 10, по 7 случая - в Лисаковске, Житикаре, Сарыкольском и Б. Майлина районах, по 6 случаев - в Аулиекольском и Денисовском районах, Аркалык – 5, по 3 случая - в Алтынсаринском и Карасуском районах, по 2 случая - в Амангельдинском и Узункольском районах, Мендыкаринский район – 1 случай.

131 пациент обследован по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 132 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 15 сентября 2021 г. зарегистрировано 31 775 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 27 691 человек, в том числе 163 за 15 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 311 470 человек (+765), вторым компонентом 271 583 (+1 641).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 14 сентября в Костанайской области было выявлено 10 заболевших коронавирусной пневмонией. Летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 781 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 131 человек.