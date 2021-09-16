Предложение прозвучало на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции РПП «Атамекен», которое прошло 15 сентября. Обсуждались нарушения в сфере земельных отношений и в частности при выдаче участков под бизнес.





- Анализ соблюдения законодательства в сфере земельных отношений показал, что проблемы с выдачей участков - одни из самых болезненных и находятся в первой тройке проблем предпринимателей, - сообщил заместитель директора РПП «Атамекен» Самат САДВАКАСОВ. - Согласно п. 6 ст. 48 Земельного кодекса при невозможности предоставить участок предпринимателю торги на него должны пройти не позднее 90 дней со дня отказа. Однако, по нашим данным, в предоставлении как минимум трех участков земли было отказало 31 мая. Аукцион должны были провести до 31 августа, но не провели до сих пор. Были зафиксированы отказы в предоставлении участков в аренду для продажи рыбы, организации уличной торговли и других видов деятельности.

Как отметил Садвакасов, предпринимателей вовремя не предупреждают, что землю будут продавать с аукциона, поэтому они вынуждены обращаться в госорганы снова и снова. В итоге аукционы проводят, но, по сути, по-тихому. Либо не проводят вообще, так как поступает возражение из отдела архитектуры, что землю нельзя продавать в связи с плотностью застройки или наличием коммуникаций.

- На сайте акимата Костаная должен быть список лиц, получивших земельные участки, основание получения участка, целевое назначение, местоположение и т. д., - продолжил Садвакасов. - Мы проанализировали сайт и выяснили, что информация об этом есть только за 5 месяцев текущего года, хотя она должна обновляться сразу в целях прозрачности предоставления земельных участков. В связи с чем предлагаю усилить ответственность за нарушения в сфере земельных отношений. И, помимо привлечения госслужащих к дисциплинарной ответственности, привлекать еще к административной. Наказание - 30 МРП.

Член экспертного совета при акимате Костаная Арман ШАМЕНОВ пояснил, почему в некоторых случаях процесс предоставления земельных участков затягивается:

- К примеру, на запрашиваемом предпринимателем участке проходит газопровод высокого давления. Нужно это выяснить, получить ответ от уполномоченного органа. Земельная комиссия рассматривает до 100 обращений каждый четверг, и по каждому нужно дать ответ.

Представитель антикоррупционной службы Нуржан ШАЛОВ подчеркнул - при определенных обстоятельствах при выдаче земельных участков могут усматриваться коррупционные риски.

Заместитель руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр ЖУМАБЕКОВ, в свою очередь, заметил, что заявление о выдаче земельного участка сначала направляется в акимат Костаная, затем перенаправляется в его отдел, который отправляет их в отдел архитектуры на согласование.





- С начала года к нам поступило 200 заявлений о предоставлении земельных участков, примерно по 150 из них уже даны отказы, - пояснил Жумабеков. - Основные проблемы в этом вопросе - долгое ожидание ответа из отдела архитектуры. Хотя в этом есть и объективные причины. В отделе кадровый голод, долгое время не было специалистов, почти год не было руководителя. Что касается привлечения к административной или уголовной ответственности, то этот вопрос пока не проработан.

Представитель отдела архитектуры Гульсара КАСЫБАЕВА подтвердила, что в отделе «идет кадровый голод».





- Главное, на что мы ориентируемся при предоставлении ответа предпринимателям, которые хотят получить земельный участок, - это генеральный план города, а также санитарные нормы и правила, - пояснила Касыбаева. - При предоставлении ответа мы всегда ссылаемся на эти два пункта, но готовы более тщательно работать в этом направлении.

Заместитель руководителя департамента агентства по делам госслужбы Костанайской области Ерлан САЛЫКБАЕВ тоже выступил за ужесточение ответственности для госслужащих, нарушающих Земельный кодекс.





- Мы еще проведем анализ совместно с прокуратурой, - сказал он. - На практике мы иногда видим, что аукционы проводят скрыто, о них знают 2-3 человека. Если бы все проводилось открыто, то на некоторые участки земли очереди бы выстраивались. Считаю, что коррупционные риски есть, поэтому нужно предусмотреть дополнительную ответственность для госслужащих.

С этим предложением согласились все присутствующие, запротоколировали его, чтобы направить в Национальную палату предпринимателей.

На заседании также выступил старший прокурор прокуратуры Костаная Батырхан БАШКЕНОВ, который проинформировал об изменениях в законодательстве, вступивших в силу с 4 сентября. Они касаются вмешательства госслужащих в предпринимательскую деятельность.





- Согласно поправкам, при обращении предпринимателей в прокуратуру наши сотрудники могут оперативно реагировать на их жалобы, проводить проверки, запрашивать необходимую информацию в уполномоченных органах, вызывать лиц для объяснения ситуации и так далее, - пояснил он. - Ранее при обращении предпринимателя в прокуратуру мы направляли решение вопросов в уполномоченный орган. Теперь имеем право сами привлекать к административной ответственности.

Фото - кадры из видеотрансляции