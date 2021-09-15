Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото Pixabay.com

Электричества в домах горожан, проживающих на улицах Парковая и Карла Маркса в жилом массиве Амангельды (быв. Красный партизан), не будет в связи с санитарной обрезкой деревьев под линями электропередач.

Работы начнутся завтра, 16 сентября, в 10.00, вновь электричество в домах абонентов появится в 17.00.