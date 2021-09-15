Электроэнергию отключат на день в одном из районов Костаная
15 сентября 2021, 19:52 | ЖКХ
Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Электричества в домах горожан, проживающих на улицах Парковая и Карла Маркса в жилом массиве Амангельды (быв. Красный партизан), не будет в связи с санитарной обрезкой деревьев под линями электропередач.
Работы начнутся завтра, 16 сентября, в 10.00, вновь электричество в домах абонентов появится в 17.00.
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