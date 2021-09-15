Мажилис принял в первом чтении законопроект по вопросам защиты прав ребенка, согласно которому иностранные соцсети и мессенджеры могут обязать зарегистрироваться или открыть представительства в Казахстане. Поддерживаете ли вы эту меру? Да. Правительству нужен рычаг давления на соцсети для защиты прав казахстанцев.

Да. Давно пора навести порядок во всех этих соцсетях и мессенджерах.

Нет. Правительство получит возможность ввести цензуру в соцсетях и мессенджерах.

Нет. В результате глобальные соцсети будут заблокированы в Казахстане.

