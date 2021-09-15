Водитель легкового автомобиля, пропуская пешеходов, въехала в маршрутный автобус в Костанае
15 сентября 2021, 17:27 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 15 сентября, около 16.15, на перекрестке улиц Пушкина и Алтынсарина. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
53-летняя водитель легкового автомобиля пыталась проехать перекресток на мигающий зеленый сигнал, но не успела. Поэтому она остановилась на пешеходном переходе.
- Она хотела освободить пешеходный переход для пешеходов, но, сдавая назад, столкнулась с маршурутным автобусом, - сообщили в пресс-службе. - В ДТП никто не постралал.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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