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Водитель легкового автомобиля, пропуская пешеходов, въехала в маршрутный автобус в Костанае

15 сентября 2021, 17:27 |  Происшествия

ДТП произошло сегодня, 15 сентября, около 16.15, на перекрестке улиц Пушкина и Алтынсарина. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

53-летняя водитель легкового автомобиля пыталась проехать перекресток на мигающий зеленый сигнал, но не успела. Поэтому она остановилась на пешеходном переходе.

- Она хотела освободить пешеходный переход для пешеходов, но, сдавая назад, столкнулась с маршурутным автобусом, - сообщили в пресс-службе. - В ДТП никто не постралал.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО