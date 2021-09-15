Устройство экстренного вызова установлено в оживленной части города - на территории мини-рынка. Место определено акиматом Житикаринского района совместно с отделом полиции. Как отметили в пресс-службе ДП Костанайской области, при выборе места установки изучался опыт развитых стран.

Нажав на тревожную кнопку, можно передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью. В будущем такие кнопки будут установлены по всей области. Первые на очереди - города, затем в других регионах. Очередность связана с финансированием по местному бюджету.

- Это сделано для удобства населения и предотвращения преступлений. Новое устройство оснащено камерой видеонаблюдения. После получения сигнала полицейские видят того, кто обратился за помощью, и реагируют незамедлительно, - отметил начальник районного отдела полиции Булат ИМАНОВ.

Кроме того, в этом году в Житикаре были установлены 20 дополнительных камер видеонаблюдения. Под обзором полицейских теперь пляж, скейт-площадка и новые детские, спортивные объекты. Также камеры установлены во дворах микрорайонов. Всего в городе установлено 108 камер.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО