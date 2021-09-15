За вторник, 14 сентября, в регионе зарегистрировано 147 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,4%. Днем ранее было выявлено 156 заболевших. Темп прироста был на уровне 0,5% с 8 сентября.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 70, Рудный – 16, по 10 случаев - в Лисаковске, Житикаре и Костанайском районе, по 8 случаев - в Аулиекольском и Денисовском районах, Федоровский район – 7, Карабалыкский район – 3, по 2 случая - в Мендыкаринском и Узункольском районах, Алтынсаринский район – 1 случай.

127 пациентов обследованы по самообращению, 20 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 135 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 14 сентября 2021 г. зарегистрировано 31 633 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 27 528 человек, в том числе 170 за 14 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 310 705 человек (+866), вторым компонентом 269 942 (+1 667).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 13 сентября в Костанайской области было выявлено 22 заболевших коронавирусной пневмонией. Летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 771 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 131 человек.