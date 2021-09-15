Должны ли учителя школ и воспитатели детсадов собирать данные о переписи населения?
15 сентября 2021, 09:20 | Государство
Этот вопрос в последние дни неоднократно задают читатели "НГ".
- То учителя собирали сведения по вакцинации, теперь заставляют пройти перепись. Разве это не нарушение закона о статусе педагога? - пишет наша подписчица.
- Насколько это правомерно? В детском саду запрашивают эту информацию, сад государственный, - спрашивает еще одна читательница.
"НГ" попросила руководителя управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВУ прокомментировать ситуацию.
- Незаконно, - ответила она. - В обязанности педагогов не входит сбор информации по переписи населения.
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