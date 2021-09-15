Этот вопрос в последние дни неоднократно задают читатели "НГ".

- То учителя собирали сведения по вакцинации, теперь заставляют пройти перепись. Разве это не нарушение закона о статусе педагога? - пишет наша подписчица.

- Насколько это правомерно? В детском саду запрашивают эту информацию, сад государственный, - спрашивает еще одна читательница.

"НГ" попросила руководителя управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВУ прокомментировать ситуацию.

- Незаконно, - ответила она. - В обязанности педагогов не входит сбор информации по переписи населения.