ВАЗ столкнулся с прицепом КамАЗА на трассе в Костанайской области
Видео последствий аварии прислал "НГ" очевидец.
Кадр из видео
- Столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль синего, либо бирюзового цвета, предположительно ВАЗ-21099. ДТП произошло сегодня, примерно в 15-16 часов, на трассе от п. Октябьский по направлению к Костанаю, примерно в 20 км от самого Октярьского. - написал автор видео. - Один мужчина неподвижно лежал прямо на дороге, один человек на заднем сидении легкового автомобиля в крови.
Кадр из видео
Аварию прокомментировала пресс-служба ДП Костанайской области:
- 14 сентября 2021 года, около 16 часов, на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (183 км) водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил столкновение с задней осью прицепа автомашины КамАЗ, двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП пассажир и водитель ВАЗа госпитализированы. Водитель позже скончался в больнице. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками отдела полиции Карасуского района. Просим жителей области быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
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