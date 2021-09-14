В Казахстане в 2020 году средний возраст матери при рождении первого ребёнка составил 29,2 года
Для мужчин это показатель выше на несколько лет, передает Informburo.kz.
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Возраст матери при рождении первого ребёнка в Казахстане постепенно увеличивается. Об этом говорится в исследовании Казахстанского института общественного развития "Рухани жангыру".
Анализ данных был сделан на основании серии проведённых экспертных интервью.
"По наблюдениям экспертов, на репродуктивные установки казахстанцев, прежде всего, влияет фактор преемственности ценностей – воспроизводство той модели семьи, которая была у родителей", – говорится в исследовании.
Установки по поводу оптимального количества детей также зависят:
- от уровня образования – как правило, чем выше образование, тем меньше количество детей в семье;
- места проживания – в сельской местности рождаемость выше, чем в городской;
- религиозности – религия нередко запрещает контрацепцию;
- этничности – у каждого этноса свои культурные особенности и матримониальные установки.
Ещё одним немаловажным фактором является экономическое положение: для среднего класса чаще свойственно планирование рождаемости, чем для семей с низким уровнем достатка.
"За 20 лет средний возраст материнства в Казахстане вырос с 26 до 29 лет (первое наступление беременности). В 2020 году средний возраст матери при рождении ребёнка в Казахстане составил 29,2 года. Для мужчин это показатель, как правило, выше на несколько лет", – отметили исследователи.
В сообщении отмечается, что сейчас происходит изменение традиционных представлений о возрастных часах и социальных нормах, что влияет на репродуктивные установки в обществе – возраст матери при рождении первого ребёнка постепенно увеличивается. Эта тенденция наблюдается не только в казахстанском обществе, но и во всём мире в целом.
В казахстанских семьях исследователи выделили несколько стилей воспитания, исходя из коммуникации родителей и детей: демократический, авторитарный, либерально-попустительский и отчуждённый.
"Чаще всего в казахстанском обществе преобладают демократический либо авторитарный стили родительства. Для авторитарного стиля характерны контроль, как правило, гиперопека, принуждение, давление на ребёнка. Иногда в таких семьях применяются телесные наказания. На данный момент, в особенности в городской местности, распространён демократический стиль воспитания, основанный на разъяснении, а не на страхе", – подчеркивают эксперты.
По данным аналитического доклада, в Казахстане высока доля монородительских семей: это каждая пятая семья, то есть 20% семей в стране являются монородительскими. Чаще всего это семьи без отца.
"Данные массового опроса также демонстрируют довольно низкую степень участия мужчин во взаимодействии с детьми. С детьми чаще всего проводят время и совершают прогулки матери. Эту функцию выполняют 38,15% матерей, всего 2,1% отцов и в 40,2% семей родители делают это совместно. Эксперты отмечают необходимость равного участия обоих родителей в воспитании детей", – говорится в исследовании.
Большинство экспертов отмечают наличие традиционного распределения ролей в казахстанских семьях. Для мужчины – это роль главы семейства, характеризующая принятием решений и материальным обеспечением семьи, для женщины – устройство быта и уход за детьми. В 70% семей главой считается муж, в 4% семей – жена, в 20,6% семей решения принимаются сообща.
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