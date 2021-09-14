Инициативная группа гражданского штаба по борьбе с пандемией "Ел үшін егілемін" несколько дней проводит встречи с предпринимателями Костанайской области. Цель - увеличить количество работников, получивших прививки от коронавирусной инфекции.

Серик Беркамалов (слева) и Ержан Байтанаев / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы уже второй день работаем в Костанае, - рассказал сегодня, 14 сентября, председатель столичного филиала Казахстанского союза юристов Серик БЕРКАМАЛОВ. - Вчера встретились с активистами и общественностью области, поговорили с крупными предпринимателями и работодателями. Они рассказали, как справляются с задачей, мы поделились своим опытом. Сегодня продолжим поездки по предприятиям. Замечаем тенденцию - низкий уровень вакцинации в крупных предприятиях. Хотим порекомендовать меры работодателям, чтобы они могли убедить своих работников. К примеру, очень хорошо влияет личный пример - когда работадатели вакцинируются сами и прививают своих родственников. Когда на предпритии собирается критическая масса людей, то и другие тоже вакцинируются. Кто-то может дать отгулы вакцинированным.

В качестве примера члены инициативной группы рассказали, как они сами вакцинировались, и отметили, что особых проблем после прививки не было.

- Вы говорите, что вакцинация должна быть добровольной. Но в Казахстане вводится практика проверки объектов бизнеса, в ходе которых ищут невакцинированных сотрудников. И даже обещают штрафовать работадателей за непривитых сотрудников. Спрашивали ли вас об этой практике костанайские бизнесмены и что вы им отвечали? - спросил корреспондент "НГ".

- Да, действительно принято решение на уровне МВК, где говорится, подчеркиваю, работники сферы услуг должны быть провакцинированы на 100 процентов, - ответил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан БАЙТАНАЕВ. - У человека есть выбор: привиться или каждые 7 дней проходить ПЦР-тестирование. Никто не имеет право принуждать. Мы рекомендуем всем гражданам вакцинироваться. Мы объясняем, чтобы работодатели убеждали своих сотрудников, показывали на своем примере, что от вакцинации нет никакого вреда. Увольнять человека не нужно, но работника можно отправить на удаленку, или требовать ПЦР-тест за счет работника, или по договоренности за счет работодателя.

Уже после брифинга Серик Беркамалов пояснил "НГ" - по его мнению, нужно штрафовать не предпринимателей, а конкретных работников или посетителей заведений.

- Штрафуют рестораны, а не его посетителей, хотя закон должен действовать одинаково, - отметил юрист. - Обязанность вакцинации ложится на работодателя. По закону работника нельзя заставить, потому что есть 77 статья Кодекса "О здоровье населения", котороя говорит, что любое вмешательство в организм допускается с информированного согласия пациента. Есть в этом проблема, есть пробел в трудовом законодательстве: мы не должны допускать к работе невакцинированных, но что делать с работником - непонятно. Мы в чрезвычайных обстоятельствах живем и работаем. Понятно, что нельзя так быстро поменять законодательство. Здесь, наверное, государство не справляется и перекладывает часть работы на предпринимателей. Но, с другой стороны, мы не должны отделять общество от государства.

Беркамалов добавил - костанайские бизнесмены недовольны тем, что проверки касаются только крупного и среднего бизнеса, которые работают открыто и строго по закону. А малый бизнес может работать без проверок.

- Понятно, у государства не хватает рук, - резюмировал член инициативной группы.