Количество рейсов между странами увеличивается почти в три раза, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

С 21 сентября Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории РФ, сообщает сайт посольства Казахстана в России.

Увеличено будет сообщение между Москвой и Алматы и Нур-Султаном:

Москва – Нур-Султан с трёх до семи рейсов в неделю ;

; Москва – Алматы с двух до семи рейсов в неделю.

Кроме того, один раз в неделю будут осуществляться рейсы по следующим маршрутам:

Москва – Караганда,

Москва – Шымкент,

Москва – Актау,

Москва – Костанай,

Санкт-Петербург – Нур-Султан,

Махачкала – Актау,

Грозный – Актау,

Калининград – Алматы,

Калининград – Нур-Султан,

Новосибирск – Нур-Султан,

Омск – Нур-Султан,

Омск – Павлодар,

Омск – Петропавловск.

9 сентября Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза.

Отмечалось, что с казахстанской стороны полёты будут выполнять авиакомпании Air Astana и Scat.