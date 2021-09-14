Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21 сентября
Количество рейсов между странами увеличивается почти в три раза, передает Informburo.kz.
Фото из архива "НГ"
С 21 сентября Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории РФ, сообщает сайт посольства Казахстана в России.
Увеличено будет сообщение между Москвой и Алматы и Нур-Султаном:
- Москва – Нур-Султан с трёх до семи рейсов в неделю;
- Москва – Алматы с двух до семи рейсов в неделю.
Кроме того, один раз в неделю будут осуществляться рейсы по следующим маршрутам:
- Москва – Караганда,
- Москва – Шымкент,
- Москва – Актау,
- Москва – Костанай,
- Санкт-Петербург – Нур-Султан,
- Махачкала – Актау,
- Грозный – Актау,
- Калининград – Алматы,
- Калининград – Нур-Султан,
- Новосибирск – Нур-Султан,
- Омск – Нур-Султан,
- Омск – Павлодар,
- Омск – Петропавловск.
9 сентября Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза.
Отмечалось, что с казахстанской стороны полёты будут выполнять авиакомпании Air Astana и Scat.
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