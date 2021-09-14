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Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан с 21 сентября

14 сентября 2021, 10:13 |  Общество

Количество рейсов между странами увеличивается почти в три раза, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

С 21 сентября Россия увеличивает число авиарейсов в Казахстан. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории РФ, сообщает сайт посольства Казахстана в России. 

Увеличено будет сообщение между Москвой и Алматы и Нур-Султаном:

  • Москва – Нур-Султан с трёх до семи рейсов в неделю;
  • Москва – Алматы с двух до семи рейсов в неделю.

Кроме того, один раз в неделю будут осуществляться рейсы по следующим маршрутам:

  • Москва – Караганда,
  • Москва – Шымкент,
  • Москва – Актау,
  • Москва – Костанай,
  • Санкт-Петербург – Нур-Султан,
  • Махачкала – Актау,
  • Грозный – Актау,
  • Калининград – Алматы,
  • Калининград – Нур-Султан,
  • Новосибирск – Нур-Султан,
  • Омск – Нур-Султан,
  • Омск – Павлодар,
  • Омск – Петропавловск.

9 сентября Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза.

Отмечалось, что с казахстанской стороны полёты будут выполнять авиакомпании Air Astana и Scat.