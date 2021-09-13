По прогнозу синоптиков, во вторник, 14 сентября, утром и днём на северо-востоке области ожидается дождь, гроза. В среду, 15 сентября, днём дождь с грозой пройдёт уже на северо-западе области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае 14-15 сентября прогнозируется переменная облачность без осадков.

- Во вторник, 14 сентября, ночью по области будет 6-11, на юго-востоке 3 градуса тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем температуру 20-25°С. В среду, 15 сентября, в ночное время термометры покажут 8-13°С, на юге 16°С. Днём воздух прогреется до 23-28°С. В Костанае во вторник ночью будет 7-9 С, днём 22-24°С. В среду ночью в областногм центре итермометры покажут 8-10°С, днём 24-26°С.

В ближайшие два дня ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями в дневное время до 15-20 м/с