Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе в штабе предоставили сразу два прошедших дня - 11 и 12 сентября. Днем ранее статистику не озвучили в связи с тем, что "уполномоченный орган не предоставил данные".

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За субботу, 11 сентября в Костанайской области зарегистрировали 170 случаев КВИ, в воскресенье, 12 сентября - 159 случаев. Тем прироста заболеваемости в обои сутки составил 0,5%.

Заболеваемость 11 сентября по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 66, Рудный – 36, по 10 случаев - в Аулиекольском, Костанайском и Карабалыкском районах, по 7 случаев - в Денисовском и Б. Майлина районах, Карасуский район – 6, по 5 случаев - в Лисаковске и Федоровском районе, по 3 случая - в Аркалыке и Сарыкольском районе, Мендыкаринский район – 2 случая.

154 пациента из 170 в субботу, 11 сентября, были обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 157 с симптомами заболевания, 13 бессимптомных.

Заболеваемость 12 сентября по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 59, Рудный – 32, Денисовский район – 18, Лисаковск – 13, Костанайский район – 9, по 7 случаев - в Мендыкаринском и Карабалыкском районах, Аркалык – 6 случаев, по 3 случая - в Камыстинском и Узункольском районах, Федоровский район – 2 случая.

144 пациента из 159 в воскресенье, 12 сентября, обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 150 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 сентября 2021 г. зарегистрировано 31 330 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 27 280 человек, в том числе 26 за 11 сентября и 138 за 12 сентября.



С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 308 955 человек (+832), вторым компонентом 266 303 (+1 464).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 10 сентября в Костанайской области было выявлено 19 заболевших коронавирусной пневмонией, 11 сентября - 3 заболевших. Также за эти два дня по одному человеку скончались от COVID-19 с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 747 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 131 человек.