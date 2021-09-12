В Нур-Султане во Дворце спорта «Жекпе-Жек Холл» продолжается вечер профессионального бокса «Битва кочевников», организатором которого выступила промоутерская компания SULEIMEN Promotions.

Одним из первых в рамках вечера бокса провел свой поединок молодой костанайский боксер Данила Семенов, выступающий в тяжелой весовой категории (свыше 90,718 кг). Его соперником в этом бою был 36-летний Викапита Мероро из Намибии, выступавший в середине 2000-х годов за национальную сборную своей страны в среднем весе и участвовавший в чемпионате Африки в Касабланке (Марокко).

Если для 22-летнего костанайца, начавшего выступать в профессионалах в октябре прошлого года, этот бой стал четвертым на профессиональном ринге, то намибийский боксер вышел на профи-ринг уже в 41-й раз. Семенов в трех предыдущих боях одержал три победы, завершив два боя нокаутом. В активе у Мероро, боксирующего на профессиональном уровне с октября 2005 года, 30 побед, из которых 15 - нокаутом. Намибийский боксер владел титулами чемпиона Африки по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой (до 79,378 кг) и первой тяжелой (до 90,718 кг) весовых категориях, в 2011 году был претендентом на титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Свои последние бои перед очным поединком боксеры провели четыре месяца назад, причем оба выступили на турнирах, организованных в России. Данила Семенов 20 мая на вечере бокса BOXING NIGHT в Новосибирске нокаутировал в первом раунде Осборна Мачиману (23-15-2, 17 КО) из Южно-Африканской Республики, а Мероро 15 мая провел в Москве на вечере профессионального бокса «Дерись и побеждай» поединок против представляющего Германию боксера афганского происхождения Шокрана Парвани (16-1, 13 КО), завершившийся техническим нокаутом намибийца.

Бой в Нур-Султане между Семеновым и Мероро продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой костанайского боксера единогласным решением судей.

Таким образом, Данила Семенов одержал четвертую победу на профи-ринге, а Викапита Мероро потерпел одиннадцатое поражение.

Кадры из трансляции