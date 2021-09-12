Сегодня в 16:00 в Нур-Султане начнется вечер профессионального бокса «Битва кочевников», прямая трансляция которого пройдет на телеканале «Хабар».

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На ринг во Дворце спорта «Жекпе-Жек Холл» выйдет и молодой костанайский боксер Данила Семенов, выступающий в супертяжелой весовой категории. Для 22-летнего костанайца это будет четвертый поединок на профессиональном ринге. В трех предыдущих боях он одержал три побед, две из которых - нокаутом.

Соперником Семенова на вечере бокса в Нур-Султане станет 36-летний Викапита Мероро из Намибии, на счету которого 30 побед и 10 поражений в 40 проведенных профессиональных боях. Причем половину своих побед намибийский боксер добился нокаутами. Бой между Семеновым и Мероро рассчитан на шесть раундов.

Оба боксера провели свои последние бои в мае этого года в России. Семенов в Новосибирске нокаутировал в первом раунде южно-африканского боксера Осборна Мачиману (23-15-2, 17 КО), а Мероро уступил в Москве техническим нокаутом боксеру из Германии афганского происхождения Шокрану Парвани (16-1, 13 КО).

В главном бою вечера «Битва кочевников» выступит еще один непобежденный казахстанец Айдос Ербосынулы (15-0, 10КО), который поборется за статус претендента на титул чемпиона мира WBA в суперсреднем весе с боксером из Гайаны Ленноксом Алленом (21-1-1, 14 КО).

Сегодня также на ринг в Нур-Султане выйдут казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (4-0, 2 КО), Евгений Павлов (4-0, 3 КО) и Фируза Шарипова (13-1, 7 КО).