В Рудном на льду Дворца спорта «Горняк Арена» прошел повторный матч регулярного чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY между местным «Горняком» и фарм-клубом «Барыса» хоккейным клубом из Нур-Султана «Номад».

«Горняк» сравнивает счет - 1:1

После поражения в овертайме в первом матче (3:4 ОТ) хозяева намеревались взять реванш. Однако уже на второй минуте встречи Валерий Садиков и Оскар Юлбарисов проиграли в своей зоне борьбу за шайбу у бортика игрокам столичного клуба Андрею Рунову и Максиму Мухаметову, после чего последовал пас в центр, откуда российский защитник «Номада» Олег Тетерин беспрепятственно бросил по воротам, поразив левый от проводившего второй официальный матч в составе «Горняка» голкипера Богдана Белоконского угол ворот.

Попав в роль догоняющего, «Горняк» сумел восстановить равновесие лишь ближе к середине второго периода. На 29-й минуте вернувшийся в «Горняк» после сезона-2017/2018 Александр Ханьжин, получив ответный пас от Ивана Ширяева, броском по центру от синей линии сравнял счет - 1:1.

Этот счет продержался до 45-й минуты, когда нападающий «Номада» Артур Гатиятов, войдя в зону соперника, в падении отдал пас к воротам Диасу Гусейнову, а тот переиграл на «пятачке» голкипера хозяев и вновь вывел свою команду вперед. На этот раз «Горняк» в роли догоняющего был семь минут, а восстановил равновесие на 52-й минуте Александр Куршук, после паса от прошедшего за воротами соперника Юлбарисова.

Шайба после очередной атаки «Горняка» в ловушке у голкипера «Номада» Джелал-ад-Дина Амирбекова

Однако через пять минут «Горняк», находившийся в меньшинстве после удаления Ханьжина за подножку, пропустил третью шайбу, автором которой стал Григорий Несветаев. И в третий раз сравнять счет у хоккеистов рудненского клуба не получилось. В итоге поражение - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).

Следующим соперником «Горняка» станет петропавловский «Кулагер», матчи с которым пройдут в следующие пятницу и субботу, 17 и 18 сентября.