Стартовый матч регулярного чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY рудненский хоккейный клуб «Горняк» проводил на своем льду против ХК «Номад» из Нур-Султана. «Номад» - фарм-клуб выступающего в Континентальной хоккейной лиге «Барыса».

Евгений Щанкин (№33) стал автором первой шайбы «Горняка» в стартовавшем чемпионате Казахстана / Фото pro.ligasy.kz

В минувшем сезоне команды встречались четырежды и все четыре раза сильнее оказывались столичные хоккеисты, вышедшие в плей-офф и дошедшие до полуфинала, став в итоге бронзовыми призерами. «Горняк» же завершил регулярный чемпионат сезона-2020/2021 на 10-м месте. В этом сезоне команды играли в одной группе предварительного этапа розыгрыша Кубка Казахстана, и победу в очном поединке с минимальной разницей в счете вновь одержали хоккеисты столичного клуба (2:1).

В первом матче противостояния этих команд стартовавшего чемпионата счет открыл в начале 18-й минуты встречи «Номад» усилиями нападающего Максима Мухаметова.

Через минуту после начала второго периода «Горняк» остался в меньшинстве - за задержку соперника клюшкой на две минуты был удален Александр Куршук, для которого это стало вторым удалением в матче. Однако играя в меньшинстве рудничане смогли сравнять счет. На 23-й минуте удалось убежать в отрыв российскому защитнику хозяев Данилу Москалеву, который перед самыми воротами отдал пас назад подоспевшему соотечественнику Евгению Щанкину, в касание направившему шайбу в ворота гостей. Но не прошло и полминуты, как нападающий «Номада» Алексей Зубов сумел-таки реализовать большинство своей команды и забросил вторую шайбу в ворота «Горняка».

На 26-й минуте рудненский клуб провел красивую атаку, в ходе которой воспитанник тольятинской хоккейной школы Владимир Кротов от линии ворот отдал пас назад Илье Гулякову. Начинавший свою карьеру в подмосковном городе Электоростале защитник бросил шайбу от синей линии, а Степан Штефан подправил ее в ворота, сравняв счет.

Ничейный счет сохранялся до шестой минуты третьего игрового отрезка, когда Кротов после передач Гулякова и еще одного российского легионера «Горняка» Алексея Бархаткина впервые в матче вывел хозяев вперед. Однако довести матч до победы рудничанам не удалось - всего за секунду до окончания основного времени нападающий «Номада» Александр Пелевин забросил третью шайбу в ворота проводящего второй сезон в составе «Горняка» уроженца Уссурийска Никиты Акулинина. Пелевин же на 30-й секунде дополнительной пятиминутки принес победу «Номаду».

Таким образом, «Горняк», уступив в овертайме - 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1), набрал первое очко в сезоне. Сегодня, 11 сентября, в 17:00 состоится вторая игра между этими командами.