Результаты экспертизы показали, что смерть Евгении Казачук наступила от механической асфиксии - девушка повесилась.

- Изначально сотрудниками было установлено в ходе визуального осмотра, что труп без признаков криминальной смерти, - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - По результатам экспертизы установлена причина смерти - механическая асфиксия. признаков криминальной смерти нет. Сейчас выясняем причину, почему она пошла на такой шаг.

Напомним, 25 августа, девушка ушла из дома на работу в придорожное кафе в п. Перелески Денисовского района и не вернулась. Ее тело нашли сегодня, 10 сентября, полицейские в лесу, в 150 метрах от места работы.

В пресс-службе рассказали, что сначала родные искали пропавшую девушку самостоятельно. Позже к поиску подключились волонтеры и полиция. Заявление о пропаже Евгении родственники написали только 8 сентября.