Заседание прошло сегодня, 10 сентября. В деятельности Мусина прокуратура города усмотрела системные нарушения, которые привели к оказанию им предпочтения некоторым фирмам, а также способствовали их незаконной деятельности.

На заседании упоминалось девять ТОО, в том числе «Евролидер», «Алматыстрой», «Промстройпроект», «Смарт констракшн», «Актобестрой». Одни в прошлом году занимались проектированием, другие выполняли работы по благоустройству областного центра - строили детские, спортивные площадки, вели дорожные работы. Подряды получали, естественно, на конкурсной основе. Но в сроки выполнения обязательств не укладывались. По закону заказчик обязан подавать на таких подрядчиков в суд, чтобы признать их недобросовестными и взыскать неустойку за каждый день просрочки. Однако руководитель отдела ЖКХ делал по-другому - он заключал с подрядными организациями договоры, перенося сроки работ.

- Работы не завершены до сих пор, - сказал представитель прокуратуры Ерлан БАСМУРЗИН, - а действия Мусина по заключению дополнительных договоров делали невозможным взыскание с этих подрядчиков неустойки. В целом по этой причине в бюджет не взыскано более 28 млн тенге неустойки.

Анализ и выводы прокуратуры подкреплены судебными решениями, которыми в конце концов все дополнительные договоры признаны незаконными.

Руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН пояснил, что причиной продления подрядов стали: пандемия и связанные с нею сложности в организации работ, отзыв денег республиканским бюджетом, социальная напряженность, которая возникла бы при объявлении новых конкурсов - это все равно отодвигало срок исполнения работ, а горожане хотели детских площадок и внутридворовых дорог...

- Ну, благими намерениями дорога вымощена известно куда, - отреагировал председатель совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ, - а вы своими действиями приучали подрядчиков к нарушению сроков.

В объективности причин для заключения дополнительных соглашений попытался на конкретном примере разобраться член совета по этике Дмитрий КОСТЮКОВ:

- ТОО «Промстройпроект» должно было выполнить работы до 31 марта 2020 года. Не выполнило. А вы с ними не через месяц даже, а в ноябре 2020 года дополнительно договор подписываете. Почему?

- Мы знали, что они ПСД уже отправили на экспертизу, то есть работу в основном выполнили, - ответил Мусин.

- Экспертиза - это 45 дней, а вы подписываете допсоглашение через полгода и до 28 февраля 2021 года, почти на год получается, - продолжал Костюков.

Четкого разъяснения он так и не получил.

Представитель прокуратуры предложил членам совета рекомендовать акиму города уволить Мусина. Повторил, что нарушения у него носят системный характер. Прокуратура в прошлом году только по отделу ЖКХ направляла в акимат 12 актов реагирования, в этом их уже 8.

- Мусин их игнорирует и своими действиями способствует правонарушениям, - сказал Басмурзин.

По ситуации высказался заместитель акима области Виктор ИОНЕНКО, который является членом совета по этике. От сразу отметил, что Костанай с точки зрения жилищно-коммунального хозяйства - сложный город. Однако затем признал, что действовать руководитель отдела обязан был по-другому.

- Безусловно, подавать в суд, признавать подрядчика недобросовестным, - сказал Ионенко, - Далее - договор не действует, но работы подрядчик выполняет на свои средства, подает в суд и на основании его решения потом эти работы будут ему оплачены. Мы в прошлом году в Узунколе на строительстве дороге этот вариант применили.

Тем не менее Ионенко предложил Мусина на работе оставить, а рекомендовать акиму города объявить ему неполное служебное соответствие.

Из 7 членов совета 4 голосовали за увольнение.

Кадры из видео