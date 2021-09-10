По прогнозам синоптиков, в субботу, 11 сентября, ночью на западе и севере области, а днём - на востоке, юго-востоке и юге области, ожидается дождь. На юге и юго-востоке области дождь будет сопровождаться грозой.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае дождь пройдет в ночь на субботу. В воскресенье и понедельник, 12-13 сентября, осадков не ожидается, ночью и утром на севере и северо-западе области прогнозируют туман.

- Ночью в субботу на большей части территории области будет 5-10 градусов тепла, на юге 13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём воздух прогреется до 10-15, на юге до 18 градусов. Ночь на воскресенье будет более холодной: от 0 до +5°С, на востоке заморозки до -3°С. Такая же температура воздуха, с угрозой заморозков на востоке области, ожидается и в ночь на понедельник. Днем в воскресенье термометры покажут 10-15°С, на юге 18°С. В понедельник днём столбики термометров достигнут отметок 13-18 градусов выше нуля, на юге будет теплее: +21°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 6-8°С, днём 12-14°С. В воскресенье: ночью 3-5°С, днём 12-14°С. В понедельник: ночью 2-4°С, днём 15-17°С.

Ветер в субботу ожидается северо-западный с переходом на западный, скоростью 9-14 м/с, днем прогнозируются усиления до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник будет северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с.