Очередной брифинг об эпидемиологической ситуации в Костанайской области с участием заместителя руководителя ДСЭК Юрия СЕВОСТЬЯНОВА и заместителя руководителя управления здравоохранения Анжелы БЕКСУЛТАНОВОЙ прошел сегодня, 10 сентября. На нем говорили о росте числа заболевших среди школьников, о вакцинации против КВИ и гриппа и о кампании по прикреплению к медицинским организациям.

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- 9 сентября в области зарегистрировано 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 20-ти детей и подростков, - сообщил Юрий Севостьянов. - На этой неделе зарегистрировано 1417 случаев, на прошлой - 1736. Есть некоторая общая тенденция к снижению, но количество заболевших среди детей растет. Это связано с началом учебного года и очного обучения. Хотелось бы, чтобы родители не отправляли детей в школу с признаками заболевания. На сегодня есть такой момент - родители отправляют детей с признаками ковида, потом приходится целый класс на карантин закрывать.

По словам Севостьянова, на 9 сентября в школах Костаная закрыли на карантин более 40 классов. Количество зараженных детей выросло с 3 до 15%. С начала пандемии в области 30 809 человек заразились Covid-19, в том числе детей 2 920 детей в возрасте до 14 лет.

- В области развернуто 2 015 инфекционных и карантинных коек, - добавила Анжела Бексултанова. - Из 1 715 инфекционных 603 заняты пациентами, из 300 карантинных 25 занято пациентами.

Всего по области вакицнированы 307 218 человек, из них вторым компонентом - 262 749. Помимо медорганизаций, прививочные пункты открыты в ТРЦ «Сити-Костанай» и ТРЦ Kostanay Plaza.

На вопрос корреспондента «НГ» о том, когда мониторинговые группы начнут приходить на предприятия и проверять присутствие невакцинированных сотрудников, Севостьянов ответил - «конкретного алгоритма пока нет».

- Механизм дорабатывается, но работа по выявлению невакцинированных сотрудников проводиться будет, - заявил он. - Не пустить на предприятие мониторинговую группу - не совсем правильно. Пока данных о начале проверок предприятий на наличие невакцинированных сотрудников нет.

С 15 сентября начинается ежегодная кампания по прикреплению граждан к медицинским организациям. Выбрать можно любую поликлинику и прикрепиться, не выходя из дома. Онлайн-процедуру по прикреплению можно пройти на веб-портале "Правительства для граждан" при наличии ЭЦП.

- С 15 сентября начинается вакцинация жителей области от гриппа, - отметила Бексултанова. - К этому времени должно поступить около 75 000 доз вакцины, уже поступило 60 000 доз. После 20 сентября ждем поставку еще 15 000 доз. На данный момент готовится разнарядка по вакцинам. В первую очередь будут прививаться медработники и сотрудники закрытых учреждений.