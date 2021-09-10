19-летняя Евгения Казачук ушла из дома на работу 25 августа и пропала. Евгения работала поваром в придорожном кафе в поселке Перелески Денисовского района. Сегодня, 10 сентября, стало известно, что девушку нашли мертвой.

Тело девушки обнаружили полицейские в лесополосе всего в 150 метрах от места ее работы.

- Полиция начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 УК РК «Убийство», - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области на своей странице в Facebook. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.