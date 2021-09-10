Полиция начала расследование по факту смерти пропавшей девушки в Костанайской области
10 сентября 2021, 16:03 | Происшествия
19-летняя Евгения Казачук ушла из дома на работу 25 августа и пропала. Евгения работала поваром в придорожном кафе в поселке Перелески Денисовского района. Сегодня, 10 сентября, стало известно, что девушку нашли мертвой.
Тело девушки обнаружили полицейские в лесополосе всего в 150 метрах от места ее работы.
- Полиция начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 УК РК «Убийство», - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области на своей странице в Facebook. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.
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