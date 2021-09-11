В США объявлены лауреаты Шнобелевской премии. Эту награду ежегодно присуждают за самые необычные и безумные исследования и открытия. Премия была учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом "Анналы невероятных исследований" как пародия на Нобелевскую премию. TengriMIX рассказывает о тех, чьи имена попали в список шуточной премии.

Профессор Школы бизнеса Монпелье во Франции Павел Блаватский был удостоен экономической премии за исследование об ожирении политиков страны. Он предположил, что это может быть хорошим индикатором коррупции. Он проанализировал 299 изображений лиц министров из 15 постсоветских государств, включая Казахстан. За что и был удостоен премии.

Согласно его статье, 96 из 299 министров имеют сильное ожирение (индекс массы тела между 35 и 40). Только у 10 из 299 попавших в исследование чиновников выявили нормальный вес (индекс массы тела между 18,5 и 25).

"Средний расчетный индекс массы тела министров сильно коррелирует с традиционными показателями коррупции (Индекс восприятия коррупции Transparency International, мировой индикатор управления коррупцией Всемирного банка, Индекс общественной честности). Этот результат предполагает, что физические характеристики политиков, такие как их индекс массы тела, могут использоваться в качестве косвенных переменных для политической коррупции, когда традиционные данные недоступны, например, на очень местном уровне", - пишет ученый.

Трое американских исследователей - Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер - стали обладателями премии мира за проверку теории, согласно которой появление бороды у мужчин связано с необходимостью защищать лицо в кулачном бою. Мужчины являются биологами. В ходе экспериментов с человеческим черепом, обтянутым овечьей шерстью, они выяснили, что растительность на лице поглощает порядка 37 процентов энергии удара. В качестве приза им досталась бумажная фигура в виде шестеренки с изображением зубов на ее зубцах и копия купюры достоинством 10 триллионов зимбабвийских долларов. Оригиналы этих банкнот уже вышли из обращения и представляют только коллекционную ценность.

Премию в области биологии получила доктор наук из Швеции Сюзанна Шетц. Она сделала анализ спектра звуков, издаваемых домашними кошками. Вместо благодарственной речи женщину попросили воспроизвести все звуки кошек, которые пришли ей на ум в тот момент.

Премия в смежной области медицины досталась исследователям из Германии, Турции и Великобритании. Они развили одну из гипотез Зигмунда Фрейда и доказали эффективность оргазма в качестве средства от насморка.

Премия по экологии досталась группе ученых из Испании и Ирана. Они провели бактериологический анализ жевательных резинок, которые собрали с тротуаров пяти разных стран. Интересно то, что в момент награждения все ученые были с жвачкой во рту.

Награда в области химии досталась исследователям из шести стран, которые попытались найти взаимосвязь между возрастными ограничениями фильмов и химическим составом воздуха в залах кинотеатров.

Завершающими наградами церемонии стали премии в области энтомологии и транспорта. Первая досталась бывшему американскому моряку, который изучил способ дезинсекции подводных лодок. Вторая досталась группе исследователей, изучивших влияние транспортировки носорогов вверх ногами на их организм.

Отметим, что с 1999 года Шнобелевская премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с нобелевскими, а остальные учреждаются каждый год отдельно. Награды победители получают из рук нобелевских лауреатов разных лет. Церемонию 2021 года проводили онлайн и транслировали на Youtube.