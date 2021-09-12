Прочитал нынешнее послание президента народу Казахстана. Как все знакомо. Были послания Назарбаева, теперь третье Токаева, и все проходит по одному сценарию. Обсуждения, разъяснения, флешмобы. А результата практически нет.

Вот примеры. В этом послании президент говорит, что госаппарат должен работать в интересах населения. Но и в своем первом послании 2 сентября 2019 года Токаев требовал от госорганов «оперативной работы и достижения конкретных показателей». Он возложил персональную ответственность за эффективное осуществление реформ на членов правительства, руководителей государственных органов, регионов, государственных компаний и учреждений.

- Правительство в предстоящий период должно повысить эффективность своей деятельности, казахстанцы ждут конкретных результатов, - заявлял президент.

Прошло два года и Токаев опять требует от госаппарата работы в интересах населения. Правда, сейчас он предлагает активизировать механизм соцопросов, чтобы знать, как реально люди оценивают работу госаппарата. Но ведь понятно, что опросы общественного мнения представляют взгляды довольно узкого среза общества. В реальности эти опросы могут быть сфальсифицированы заказчиком, чтобы создать нужное отношение общества к той или иной проблеме. У нас опросы проводятся под «чутким контролем» и с ожидаемыми результатами. Таким образом людям по-прежнему не дают права влиять на свою жизнь, а элиты подкрепляют свои решения иллюзорной легитимностью.

Идем дальше. Токаев говорит о привлечении инвесторов в сферу фармацевтики и ставит задачу - к 2025 году 50% медоборудования должно производиться внутри страны. Не боюсь прослыть глупцом, но я не понимаю. Не секрет, что врачи при выписке рецепта откровенно не советуют приобретать таблетки шымкентского производства. А депутат сената Нуран Кылышбаев на заседании верхней палаты парламента в ноябре 2020 года заявил, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана закупило 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких казахстанского производства. И почти половина - 669 единиц - оказалась недоукомлектованой и непригодной к применению. Боюсь, что скоро вопрос о том, как прожить на пенсии с такими ценами на продукты, плавно перейдет в вопрос о том, как до нее дожить.

Кстати, в своем послании президент предложил установить единый контроль над ценами на продукты. Сколько с этими ценами безрезультатно борются! И заседания правительства проводили, и акимы их мониторили. Но цены на поле и на прилавке магазина «благодаря» куче посредников разнятся в разы. Что мешает установить ощутимый налог на сверхприбыль, в том числе и на производителей? Не установят, потому что многие крупные чиновники имеют свой бизнес. Единственное, что сделают, так это создадут орган для установления единого контроля. А это еще приличное количество «прибыльных» должностей. И опять ничего не даст.

Так что жить ожиданием лучшей жизни, обещанной нам, становится уже привычкой. Не отрицаю, власть делает усилие чтобы народ зажил лучше, но в результате у людей получается улыбка больного, которому сменили лекарство.