В следующей игре в рамках чемпионата РК по футболу костанайский клуб сыграет дома, на стадионе "Центральный", с "Каспием". Встреча пройдет в это воскресенье, 12 сентября, но посетить ее смогут только те зрители, у которых в Ashyq будет "зеленый" статус. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Тобол" на своей странице ВКонтакте.

Фото ФК "Тобол"

"По решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана в выходные дни работать смогут лишь заведения и прочее, посетители и сотрудники которых имеют «зеленый» статус в Ashyq. В связи с этим посещать стадион смогут только граждане с «зеленым» статусом", - говорится в сообщении.

Игра начнется в 20.00.