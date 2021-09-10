Только болельщики с "зеленым" статусом смогут посетить ближайший матч "Тобола"
10 сентября 2021, 11:28 | Спорт
В следующей игре в рамках чемпионата РК по футболу костанайский клуб сыграет дома, на стадионе "Центральный", с "Каспием". Встреча пройдет в это воскресенье, 12 сентября, но посетить ее смогут только те зрители, у которых в Ashyq будет "зеленый" статус. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Тобол" на своей странице ВКонтакте.
Фото ФК "Тобол"
"По решению Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана в выходные дни работать смогут лишь заведения и прочее, посетители и сотрудники которых имеют «зеленый» статус в Ashyq. В связи с этим посещать стадион смогут только граждане с «зеленым» статусом", - говорится в сообщении.
Игра начнется в 20.00.
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