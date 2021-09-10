В Бюро национальной статистики заявили, что приложение «Онлайн перепись населения-2021», размещенное в сервисе PlayMarket, не является официальным. Поэтому Бюро не гарантирует конфиденциальность первичных статистических данных респондентов, использовавших это приложение. Об этом сообщил департамент статистики Костанайской Области на своей странице в Instagram.

Фото Ксении РЕБИК



Сейчас для респондентов предусмотрено несколько способов прохождения переписи населения в режиме онлайн:

специализированный сайт SANAQ.GOV.KZ

через авторизацию на портале E-GOV

посредством приложения AITU.

Для удобства граждан работают специальные уголки переписи с консультантами.



"Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября", - говорится в сообщении.

По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446. Звонок бесплатный.

