Несогласованность работ по ремонту и благоустройству в Костанае приводит к лишним финансовым и трудовым затратам. По словам жителя Костаная Владимира ДЕМИНА, на улице Челябинской в конце августа работники ТОО «Ван» только закончили укладывать новый асфальт, а уже 6 сентября приехали сотрудники ГКП «КТЭК» и собираются снять его, чтобы поменять трубы.

Часть подземной теплотрассы на ул. Челябинской заменят, асфальт восстановят

- Вагончики убрали только неделю назад. Два месяца ребята работали, стелили новый асфальт, делали улицу. После этого решили менять трубы, - возмущается Владимир - Сделали запилы, сейчас все перекопают, закопают новые трубы, и все это через неделю провалится, как это обычно бывает. Это что за издевательство над людьми? Просто неуважение к жителям. Очень хочется, чтобы ответственные люди были наказаны.

«НГ» попыталась разобраться в ситуации и направила запрос в ГКП «КТЭК». Заместитель главного инженера КТЭК Нурлан КОШЕКОВ сообщил, что реконструкция (увеличение диаметра) существующей тепловой сети по ул.Челябинской проводится с целью улучшения теплоснабжения в зимний период жилых домов по ул. Спортивной, Зеленой, Центральной, а также для теплоснабжения строящихся жилых домов по ул. Спортивной. Застройщик - ТОО «Елена Д».

- По причине поздней поставки материалов застройщиком и завершения работ по асфальтированию ул. Челябинской произошел случай неосмотрительного пропила нового асфальта работниками нашего предприятия, - прокомментировал Кошеков. - ГКП «КТЭК» просит извинение за действие своих работников.

Он добавил, что сейчас решается вопрос по замене подземных участков теплосети по ул. Челябинской. Так как до начала отопительного сезона в октябре необходимо завершить перекладку теплосети и восстановить горячее водоснабжение в отключенных 14 жилых домах. Восстановление асфальтового покрытия выполнит застройщик.

Фото Андрея СКИБЫ