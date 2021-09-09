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Качели упали на голову девочки на детской площадке в Костанае

9 сентября 2021, 18:41 |  Происшествия

Инцидент произошел 6 сентября в центре города во дворе жилого дома по адресу Гоголя, 44.  Мама пострадавшего ребенка уже обратилась в полицию, чтобы виновных наказали.

Фото Тимура ГАФУРОВА

- По заявлению жительницы города начато досудебное расследование. В заявлении она указала факт получения травмы ее 8-летней дочери при падении качели на ее голову, - сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области  майор полиции  Сафуан  ЖАМПЕЙСОВ. - Следственные действия проводятся в рамках статьи 306 УК РК (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кто будет считаться виновным лицом, предстоит выяснить в рамках расследования. 

Кроме того, как отметили в пресс-службе ДП, будет "внесено представление об устранении условий способствующих совершению преступлений и правонарушений".