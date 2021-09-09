Инцидент произошел 6 сентября в центре города во дворе жилого дома по адресу Гоголя, 44. Мама пострадавшего ребенка уже обратилась в полицию, чтобы виновных наказали.

Фото Тимура ГАФУРОВА

- По заявлению жительницы города начато досудебное расследование. В заявлении она указала факт получения травмы ее 8-летней дочери при падении качели на ее голову, - сообщил начальник следственного управления ДП Костанайской области майор полиции Сафуан ЖАМПЕЙСОВ. - Следственные действия проводятся в рамках статьи 306 УК РК (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кто будет считаться виновным лицом, предстоит выяснить в рамках расследования.

Кроме того, как отметили в пресс-службе ДП, будет "внесено представление об устранении условий способствующих совершению преступлений и правонарушений".