Костанайский "Тобол" выступил с заявление по поводу футболиста команды и сборной Казахстана Руслана Валиуллина, сдавшего положительный допинг-тест, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: КФФ

"Футбольный клуб "Тобол" получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста", - говорится в сообщении клуба.

Сообщается, что допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча третьего раунда Лиги Конференций "Жилина" - "Тобол".

"Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2 сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана. Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела", - заявили в клубе.

Ситуацию прокомментировали в Казахстанской федерации футбола.

"После ответного матча Лиги Конференций с "Жилиной" (12 августа) выступающий за "Тобол" Валиуллин сдавал допинг-контроль, по итогам которого была выявлена запрещенная субстанция. Мы поговорили с футболистом, с его слов, это были какие-то витамины, которые входили в перечень запрещенных препаратов. Он говорит, что этого не знал. Сам сообщил, что употребил вот эту вещь", - сказал генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин агентству РИА Новости.

Генсек КФФ отметил, что документ о допинг-пробе футболиста пришел на следующий день после игры с украинцами, поэтому сборная Казахстана ко всей этой истории не имеет отношения.

"Клуб готовит официальную бумагу, но сборная к этому никакого отношения не имеет. Это клубная история, - сказал собеседник агентства. - Документ (о положительной допинг-пробе) пришел к нам 2 сентября, то есть на следующий день после матча с украинцами. В той игре Валиуллин, кстати, получил травму приводящей мышцы, в том числе поэтому в следующих встречах сборной он не принимал участие. Он находился в расположении команды, но лечился от повреждения. Сейчас Валиуллин уже в расположении клуба", - добавил Айтхожин.



Сборная Казахстана после матча с командой Украины уступила финнам (0:1) и сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (2:2). В обеих играх Валиуллин участия не принимал.

Напомним, Валиуллин стал героем матча отборочного раунда чемпионата мира - 2022 против Украины, который состоялся 1 сентября на "Астана-Арене". Благодаря дублю игрока сборная Казахстана сыграла с украинцами вничью - 2:2.