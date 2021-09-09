В среду, 8 сентября 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 178 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,5%. Во вторник, 7 сентября, темп прироста был на уровне 0,6%, а заболели 187 человек.

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8 сентября заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 62, г. Рудный – 38, Костанайский район – 17, по 10 случаев в г. Лисаковске, Аулиекольском, Денисовском и Карасуском районах, в г. Житикара – 7, районе им. Б. Майлина – 6, Узункольском районе – 5, Алтынсаринском районе – 3 случая.

161 пациент обследован по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 166 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 8 сентября 2021 г. зарегистрировано 30 653 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 26 724 человека, в том числе 182 за 8 сентября.

С 1 февраля текущего года в регионе вакцинировано первым компонентом 306 310 человект (+1 158), вторым компонентом 261 103 (+1 830).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 7 сентября в Костанайской области было выявлено 14 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 700 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 128 человек.