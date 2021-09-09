В Казахстане курят 1 из 10 женщин и 4 из 10 мужчин, в России - 2 из 10 женщин и 6 из 10 мужчин, сообщает energyprom.kz. «Главные курильщицы» стран СНГ и ЦА, помимо России, живут в Украине и Беларуси. Меньше всего курят женщины Узбекистана и Азербайджана.

Фото из архива "НГ"

В рейтинге по уровню курения табака Казахстан занимает 41-е место из 127 стран. По оценке рейтинга, в стране курит каждый четвёртый житель. Преимущественно эти жители — мужчины. Так, в рейтинге стран с самой большой долей курящих мужчин РК уже на 31-м месте: в плену табачной зависимости в РК 43,9% представителей мужского пола. Что касается рейтинга стран с самой большой долей курящих женщин, в нём РК лишь на 61-м месте: всего 9,3% казахстанок подвержены этой привычке.

Любопытно, что, например, соседняя Россия в «общем зачёте» занимает «почётное» 5-е место в мире, как и в «мужской вариации» рейтинга: в РФ курят 40,9% жителей в целом, и сразу 59% мужчин. По женскому курению Россия заметно обгоняет Казахстан, но всё же не входит в десятку самых «дымных» стран, занимая лишь 21-е место (курят 22,8% женщин).

Напомним: по данным ВОЗ, табак убивает более 8 миллионов человек в год, включая как курильщиков, так и некурящих, которые подвергаются воздействию «вторичного» табачного дыма (так называемых пассивных курильщиков).

В целом самые высокие показатели табакокурения наблюдаются в Юго-Восточной Азии и в Балканском регионе Европы. В странах Западной Европы и Америки, как правило, меньше курящих. Женщины практически всюду курят заметно меньше мужчин. Открывают рейтинг с самым высоким уровнем курения среди женщин Науру (52%), Кирибати (40,9%) и Сербия (39,7%).

Среди стран СНГ и ЦА, помимо уже упомянутой РФ, в Украине курят 14% женщин (45-е место), в Беларуси — 10,6% (58-е место), в Молдове — 5,4% (78-е место), в Кыргызстане — всего 3,6% (87-е место), в Армении — 1,5% (108-е место), в Узбекистане — 1,3% (112-е место), в Азербайджане — лишь 0,4% (123-е место).

За январь–июль 2021 года в Казахстане выпустили 8,7 млрд сигар, сигарет, папирос и прочих подобных изделий из табака или его заменителей — на 3,3% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении производство табачных изделий составило 125,3 млрд тг.

За полный 2020 год выпуск табачных изделий в РК достигал 16,8 млрд изделий — на 2,5% меньше, чем за предыдущий год.

Крупнейшие производители табачных изделий в стране — ТОО «Филип Моррис Казахстан» и ТОО «Джей Ти Ай Казахстан».

Курят в РК преимущественно местные сигареты и табачные изделия. Так, по итогам первого полугодия 2021 года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на табачную продукцию на 78,5%, против 73% годом ранее.

На долю импорта соответственно пришлось 21,5%. В страну с начала года завезли на 23,9% меньше изделий, чем в 2020 году: 2 млрд штук.

На экспорт компании отправили всего 994,9 млн сигарет и папирос, минус сразу 30,6% за год. Впрочем, спад коснулся только внешней торговли: на внутреннем рынке реализовали 8,4 млрд изделий — почти столько же, сколько и годом ранее.

В августе 2021 года цены на сигареты в годовой динамике выросли на 15,9%. В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Алматинской (на 21,1% за год), Мангистауской (на 20,7%) и Западно-Казахстанской (на 19,3%) областей.

Наименьший рост цен на сигареты был зарегистрирован в Костанайской области (на 11,4%), Алматы (на 11,6%) и Актюбинской области (на 12,5%).