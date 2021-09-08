По прогнозам синоптиков, в четверг 9 сентября на северо-западе области днём пройдет дождь. На востоке области ночью и утром ожидается туман. В пятницу, 10 сентября ночью на северо-востоке области пройдёт дождь, днём дождь с грозой ожидаем на большей части территории. В субботу, 11 сентября на севере области ожидается дождь с грозой.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае дождь ожидается в пятницу, в четверг и субботу — переменная облачность, без осадков.

- В четверг ночью будет 2-7, на юге области 10 градусов тепла. На северо-востоке и востоке области ожидаются заморозки на почве до -2 градусов , - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем на большей части территории области 13-18 °С, на юге 21 °С. В пятницу в ночное время термометры покажут 7-12 °С, днём 15-20 градусов, на юге 23 градуса. В субботу ночью будет 7-12, днём 10-15 °С, на юге 18 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими: в четверг ночью 4-6 °С, днём 16-18 °С; в пятницу ночью 7-9 °С, днём 17-19 °С; в субботу ночью 7-9 °С, днём 12-14 °С.

Ветер в четверг ожидается юго-западного и западного направлений, 9-14 м/с, на северо-западе днём с усилениями до 15-20 м/с. В пятницу будет западный ветер с переходом на северо-западный 9-14 м/с; на севере и западе области 15-20 м/с; на востоке днём порывы 23-28 м/с. В субботу ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилиниями в дневное время до 15-20 м/с.