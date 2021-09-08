За вторник, 7 сентября, в регионе зарегистрировано 187 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,6%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 203 заболевших, темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 85, Рудный – 32, Аулиекольский район – 15, Карабалыкский район – 14, Денисовский район – 11, Житикара – 10, Мендыкаринский район – 7, Лисаковск – 6, Алтынсаринский район – 4, Карасуский район – 3 случая.

173 пациента обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью. Из числа инфицированных 166 с симптомами заболевания, 21 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 7 сентября 2021 г. зарегистрировано 30 475 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 26 542 человека, в том числе 162 за 7 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 305 152 человека (+1 253), вторым компонентом 259 273 (+2 046).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 6 сентября в Костанайской области было выявлено 19 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 686 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 128 человек.