Уголовное дело против заместителя руководителя Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Хилимхана МОЛДАГУЛОВА продолжили рассматривать в суде №2 7 сентября.

Он обвиняется в присвоении премий и командировочных своих подчиненных, начисленных в честь Дня Независимости РК и других праздников. Самому Молдагулову премию не дали, потому что на тот момент у него было дисциплинарное взыскание, поэтому он решил поживиться за счет подчиненных. Забирал не только премии, но и часть командировочных.

В качестве потерпевшего в суде допросили бывшего сотрудника Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Дастана НАЗАРОВА.

- В декабре 2020 года я получил премию на День Независимости, 10 000 тенге, и передал начальнику отдела Тажибаеву, - пояснил он в суде. Тажибаев подошел ко мне в коридоре и сказал, что кто-то из сотрудников не дополучил премию, поэтому надо отдать свои, чтобы поделиться с другими. Мне сказали, я отдал, претензий по этому поводу не имею. В январе 2021 года я ездил в командировку в Аулиекольский район. По документам командировочные мне выдали за 3 дня и их общая сумма составила 27 000 тенге, но реально в командировке я был один день, поэтому когда сказали, что часть нужно отдать, я отдал.

На многочисленные вопросы адвокатов подсудимого, знал ли Назаров, что деньги Тажибаева уйдут Молдагулова, потерпевший ответил отрицательно. Тогда прокурор зачитал его показания, данные в ходе досудебного расследования.

- Ко мне подошел Тажибаев и сказал: Молдагулову премию не дали, надо ее компенсировать, - зачитал показания Назарова государственный обвинитель Еркин КУРМАНАЛИНОВ. - Давали вы такие показания?

Назаров сначала ответил, что давал, потом уточнил, что Тажибаев ему не говорил, что деньги пойдут Молдагулову. В конце добавил, что вообще не имеет претензий и не хотел писать заявления, но его «попросили антикоррупционщики». И попросил считать верными те показания, которые он дал в суде.