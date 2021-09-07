Об этом "НГ" сообщил владелец базы отдыха "Радуга" Александр ПАНИН.

- Было принято решение увезти медведицу, - подтвердил хозяин базы. - Планировалось сделать это завтра, но сегодня пришла большая машина. Медведицу должны погрузить и увезти.

По словам Панина, сделать это непросто. Клетка практически "вросла" в землю, поэтому прутья нужно пилить болгаркой.

Как пояснил владелец костанайской базы отдыха, медведицу отправят в мини-зоопарк на петропавловскую базу отдыха "Абашкино".

В июне 2019 года туда уже отправляли костанайскую медведицу, тезку Кати. До этого она 15 лет "отбывала наказание" в колонии строгого режима Костаная, которую в народе называют "четверкой". Срок Катя получила за то, что в 2004 году поцарапала ребенка.

Напомним, медведица с базы отдыха "Радуга" напала на 5-летнюю девочку в воскресенье, 5 сентября. Она укусила ее за ногу. По словам врачей, состоянии девочки оценивается, как крайне тяжелое, сейчас она находится в медикаментозной коме.

Фото Ксении РЕБИК