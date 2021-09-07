Скорректировать нормы товарного газа для таких потребителей при наличии в квартире газовой плиты и горячего водоснабжения предлагают в управлении энергетики и ЖКХ области. Норму хотят увеличить сразу с 10,6 до 13,3 куб. м. на человека. Сегодня, 7 августа, возможность корректировки обсуждали на заседании общественного совета Костанайской области.





Руководитель управления энергетики Даурен АСКАРОВ отметил, что старые расчеты утратили силу и поэтому пришлось проводить новые исследования.

Николай Пецерица

- В октябре 2018 года вносилось предложение увеличить нормы с 10,6 до 16,6 кубов. Говорили, что эта цифра получена методом точного расчета. Почему сегодня вы вновь предлагаете изменить нормы потребления, но уже с другими цифрами? - задал вопрос член общественного совета Николай ПЕЧЕРИЦА. – Ведь всего на 2 500 увеличилось число абонентов с приборами. Ещё вопрос, из перечисленных преимуществ принятия новых норм, указано, что исключат неограниченное использование газа на обогрев помещений. Если эта проблема существует, то почему не соблюдается тепловой режим и жильцы вынуждены отапливать дома с помощью газа?

- В сентябре истек срок правил, по которым рассчитывали нормы накопления, были заново проведены расчеты для абонентами с приборами и без них, - ответил Аскаров. - У нас весь жилой комплекс относится к объектам кондоминиума. Поэтому жильцы обязаны самостоятельно утеплять свои квартиры. В Аркалыке у нас был дом, где половина соответствовала нормам утепления, а другая половина нет. Мы обошли квартиры и выявили факт, что люди сами не утеплили квартиры, сделать это за счет бюджета мы не можем. Счетчика у них нет и они обогревают дома газом.

По словам Аскарова, Костанайская область в республике одна из аутсайдеров по установке счетчиков газа.

Первый заместитель директора КФ АО «КазТрансГаз Аймак» Азамат ИСМАГУЛОВ добавил, что с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года сотрудники его предприятия опросили 1%потребителей. На основании их ответов они провели расчеты и так вывели новый норматив в 13,3 куб м.

К этому анализу возникли вопросы у представителей департамента комитета по регулированию естественных монополий. Представитель ведомства уточнял, чем вызвана необходимость нового расчета.

- В сентябре у норм расчета закончился срок, их необходимо пересчитать, - ответил Исмагулов. -Мы не смотрим на финансовые показатели или технические характеристики. Бюджет может быть профицитным или дефицитным, мы все равно рассчитываем новые нормы. Есть четкое требование закона.

У депутата от партии «Ауыл» Валентина ХАДАНОВИЧА возникли вопросы к методологии расчета новых норм. Он отметил, что этот показатель мог быть и выше.

- Я предварительно по своему жилью провел расчеты, у меня без учета горячего водоснабжения вышло около 20 куб. м. газа в месяц на человека, - сказал Хаданович. - То есть реальное и потребление газа даже выше и вы все время будете искать пути покрытия собственных потерь.

- Хочу сказать, что пересмотр норм заденет многих жителей нашей области и особенно социально уязвимые слои, - отметил Печерица. - Ведь у нас 148 000 жителей не пользуются приборами учета. Причины разные, безусловно. Но действительно наша область в антилидерах по использованию счетчиков газа. 59% установили счетчики, а остальные пользуются нормами. В пояснительной записке управления написано, что за 6 последних лет было установлено всего 15 200 приборов учета. Такими темпами нам понадобится ещё 32 года. Поэтому возникает вопрос: какие реальные меры можно принять, чтобы ускорить эту работу. При новой норме оплата кубометра газа увеличится на 59 тенге, разве это подвигнет людей устанавливать счетчики? Стоимость механического счетчика 17 000 тенге, а электронной версии 19 700 тенге. При высоком уровне дохода это небольшая сумма. Но для большинства огромная. Кстати, на закупку этих счетчиков жителям Костанайской области потребуется 632 000 000 тенге.

Печерица предложил создать рабочую группу, которая бы попробовала продумать реальные меры как можно стимулировать людей устанавливать счетчики газа.

В общественном совете обещают собрать все предложения и рекомендации в управление энергетики. Когда будет принято окончательное решение по увеличению норм товарного газа пока неизвестно.