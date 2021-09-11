Вечный вопрос о разнице между поколениями обостряется к началу учебного года. Чтобы как-то быть сопричастным к Дню знаний, взрослые начинают сравнивать себя в детском и подростковом периоде с нынешней молодежью. И сопоставление они почему-то делают исключительно в свою пользу, находя множество недостатков у своих детей.

В каждом десятилетии находились «серьезные» причины, по которым молодое поколение явно «проигрывало» своим предкам. Сейчас юные люди обвиняются в безграмотности, легкомысленности, невоспитанности и инфантилизме. Им вменяют незнание правописания, смеясь над их орфографическими ошибками; истории, недоумевая по поводу пробелов в событиях Великой Отечественной войны; литературы, удивляясь отсутствием знакомства с произведениями Пушкина. Их упрекают за то, что они сидят все время в своих гаджетах, хотя предки в «их годы учились, не поднимая головы, подрабатывали с 14 лет, в поле пахали да бате помогали». И живут взрослые так десятилетиями, из поколения в поколение проявляя недовольство к своим потомкам.

Есть среди них еще одна категория людей, которая ищет причину несоответствия своим ожиданиям среди учителей и работников образования. Хотя на самом деле причина кроется в собственной беспомощности и отсутствии взаимопонимания с ребенком.

Образование берет свое начало в семье - та среда, в которой он растет и развивается, окажет большое влияние на всю его жизнь. Он будет читать, если родители с удовольствием читают, он будет стремиться познавать мир, если увидит, что родители любознательны, будет проявлять уважение к другим, если увидит это в своей семье. Школа и учителя в этом могут только помочь, они подскажут путь развития, но начало этой дороги берет истоки в родном доме.

Немецкий философ, психолог и социолог Эрих Фромм писал, что «любовь есть деятельная озабоченность, заинтересованность в жизни и благополучии того, кого мы любим». Если мы любим своих детей, значит мы должны заботиться не только о том, как он одет и что поел. Мы всегда хотим улучшить того человека, которого больше всего любим. Если читать ребенку в детстве сказки Пушкина, то его позже уже никто не обвинит в незнании этих произведений. Если иногда рассказывать о подвигах солдат во время сражений, то он уже не будет путаться в военных событиях. И если родители собственным примером покажут, как увлекательно чтение, то он тоже будет читать и научится грамотно писать, потому что читающий человек автоматически запоминает правила писания.

Нет плохих детей и никогда не было поколения лучше другого. Мы все разные, непохожие на друг друга, с разными ценностями и интересами соответственно тому времени, в котором родились и выросли. У Юрия Левитанского есть строчки:

"Каждый выбирает для себя

женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку —

каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе

слово для любви и для молитвы.

Шпагу для дуэли, меч для битвы

каждый выбирает по себе".

Сегодняшняя молодежь - такая же, как и мы в прошлом. Они такие же умные, талантливые, спортивно одаренные, любознательные, открытые этому

миру, и все они - наши с вами дети, внуки, племянники, младшие братья и сестры. Старательно выискивая в них недостатки и обвиняя в отсутствии знаний, мы проявляем нелюбовь к ним, забывая о том, что они - продолжение нас, и только мы можем научить их правильно формировать свои нравственные качества, строить жизненный путь и принимать самостоятельные решения.

Автор - гражданский журналист "НГ"