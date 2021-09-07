Компания Яндекс постоянно дорабатывает голосового ассистента для системы «умный дом» и активно продвигает свой продукт в массы – ведь будущее уже наступило. На рынке уже есть продвинутая модель «Макс» с цифровым экраном, кстати, эта Яндекс Станция в Алматы тоже доступна, как и чуть упрощенная «Мини» с управлением жестами. Теперь же настал черед для бюджетной новинки «Лайт».

Особенности новинки

Умная колонка «Лайт» представлена в шести цветовых вариантах, но что интереснее – каждый цвет имеет внутри свою Алису. То есть виртуальная помощница тоже в шести разных вариантах, с разным характером и совершенно не одинаково отвечает на вопросы. Ее музыкальные предпочтения тоже отличаются, что довольно оригинально. Производитель дал и более подробную информацию по цветам:

фиолетовый – танцевальная и ритмичная музыка, колонка для тех, кто любит веселиться;

бирюзовый – романтическая музыка, для тех, кто влюблен или хочет влюбиться;

красный – активная и энергичная музыка, для тех, кто в себе уверен и знает, чего хочет;

желтый – музыка максимально далека от мейнстрима, явно не для тех, кто идеально вписывается в какие-то рамки;

бежевый – безмятежная и расслабляющая музыка, для тех, кто ценит умиротворение и уют;

розовый – легкая и магическая музыка, для тех, кто любит предаваться фантазиям и медитациям.

Форма новой Яндекс Станции такая же, как у модели «Мини», но размер немного больше, как и вес. Ткани на корпусе тоже нет, что выглядит менее дорого, зато упрощает процесс чистки. А вот среди технологических обновлений – встроенный модуль Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Управление голосовое и сенсорное, датчика приближения и функции управления жестами, как у той же «Мини», нет. Зато есть индикатор уровня громкости.

Кстати, модель «Лайт» умеет вызывать такси. В остальном ее функционал базовый: включить и выключить свет, телевизор, кондиционер или вентилятор, сообщить о погоде, рассказать новости, отвечать на вопросы и прочие приятные мелочи аналогично модели «Мини».

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