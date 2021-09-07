В Казахстане в конце августа случилась трагедия: произошла серия взрывов в Жамбылской области на складе воинской части. Трагедия такого рода не первая, как вы считаете, в чем главная причина этого? Высокая коррумпированность в армейской среде, стремление скрыть злоупотребления.

Элементарная безалаберность, безответственность и отсутствие порядка в воинских частях.

Увод от ответственности виновных в предыдущих трагедиях, что позволяет их повторять.

Недостаток квалификации при выяснении истинных причин произошедшего.

