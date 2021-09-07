Холодную воду отключат на один день в центре Костаная
7 сентября 2021, 09:57 | ЖКХ
Как сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су», отключение вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Баймагамбетова – Тауелсиздик.
Иллюстративное фото pixabay.com
На время работ, которые пройдут 9 сентября, подача питьевой воды будет прекращена с 9.00 до 22.00 по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Баймагамбетова 211, 209, 207, 205, 203, 201, 193, 88, 187, 189, 185, 181,
- пр. Аль-Фараби 88, 91, 93, 95, 97,
- ул. Толстого 72, 74, 74/1, 74/2, 74/3,
- ул. Тәуелсіздік 89, 105.
Соц. объекты:
- Ясли-сад №5 ул. Толстого 65,
- Мед колледж ул. Баймагамбетова 183,
- ТД «Сезон» и Детский Мир ул. Аль-Фараби 86,
- Областной драматический театр ул. Баймагамбетова 191,
- Нац. Банк ул. Баймагамбетова 195.
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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