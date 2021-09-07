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Холодную воду отключат на один день в центре Костаная

7 сентября 2021, 09:57 |  ЖКХ

Как сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су», отключение вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Баймагамбетова – Тауелсиздик.

Иллюстративное фото pixabay.com

На время работ, которые пройдут 9 сентября, подача питьевой воды будет прекращена с 9.00 до 22.00 по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Баймагамбетова 211, 209, 207, 205, 203, 201, 193, 88, 187, 189, 185, 181,
  • пр. Аль-Фараби 88, 91, 93, 95, 97,
  • ул. Толстого 72, 74, 74/1, 74/2, 74/3,
  • ул. Тәуелсіздік 89, 105.

Соц. объекты:

  • Ясли-сад №5 ул. Толстого 65,
  • Мед колледж ул. Баймагамбетова 183,
  • ТД «Сезон» и Детский Мир ул. Аль-Фараби 86,
  • Областной драматический театр ул. Баймагамбетова 191,
  • Нац. Банк ул. Баймагамбетова 195.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.