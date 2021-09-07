Министерство здравоохранения предложило увеличить денежную компенсацию за сдачу крови в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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Размер денежного эквивалента бесплатного питания донору планируют установить в размере 1,5 МРП (4 375 тенге в 2021 году. - Прим.). На сегодня денежное вознаграждение за донацию крови составляет 0,25 МРП (729 тенге).

В Минздраве отмечают, что одной из приоритетных форм вознаграждения безвозмездных доноров крови является денежная компенсация, необходимая для восполнения энергетических затрат путем обеспечения пищевого рациона. При этом в ведомстве считают, что низкая компенсация в 0,25 МРП, действующая сегодня, "является серьезным дискредитирующим фактором, оказывающая негативное влияние на социальный статус доноров крови". Помимо этого, по данным министерства, за последние 5 лет статистика зарегистрированных доноров сократилась на 30 процентов."Для сравнения, в России денежная компенсация безвозмездному донору составляет порядка 1200 рублей (6 800 тенге), в Беларуси предоставляется 31,55 белорусских рублей (5 045 тенге), в Германии общая потребность в донорах восполняется в университетских клиниках, где за одну донацию, помимо бесплатного питания, можно получить до 40 евро (20 200 тенге).

Согласно рекомендациям ТОО "ОО Казахская академия питания" доноры в день сдачи должны получать пищевой рацион, продуктовый набор которого позволяет получать порядка 4 790 ккал, или в переводе на денежный эквивалент - 1,5 МРП. Таким образом, полагаем целесообразным размер денежного эквивалента увеличить с 0,25 до 1,5 МРП", - говорится в сравнительной таблице, приложенной к проекту приказа министра здравоохранения.