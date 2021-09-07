Опубликованы номера телефонов руководителей управлений образования
Пресс-служба Министерства образования и науки опубликовала номера руководителей региональных управлений образования и их заместителей, передает Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
"Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования оперативно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан, касающиеся сферы образования. Для того чтобы граждане могли напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах, публикуем номера мобильных телефонов руководителей управлений образования, а также их заместителей", - сообщили в МОН.
Руководитель Управления образования Костанайской области Байменова Зауре Ануарбековна - 8 777 544 38 44.
- Ибраева Айман Елеманқызы (Ибраева Айман Елемановна) - 8 747 840 99 68;
- Умаров Аблай Наурызбайұлы (Умаров Аблай Наурызбаевич) - 8 777 509 70 02.
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