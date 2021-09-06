Матчем между финалистами чемпионата Pro Hokei Ligasy сезона-2020/2021 клубами «Сарыарка» из Караганды и «Арлана» из Кокшетау (2:3 ОТ) стартовал XXX чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой.

Хоккеисты рудненского клуба в матчах Кубка РК / Фото pro.ligasy.kz

В этом году в чемпионате принимают участие 13 хоккейных клубов. За медали в Pro Hokei Ligasy будут бороться клубы Высшей лиги Казахстана «Арлан» (Кокшетау), «Бейбарыс» (Атырау), «Темиртау» (Темиртау), «Кулагер» (Петропавловск), «Алматы» (Алматы), «Актобе» (Актобе), «Горняк» (Рудный), «Иртыш» (Павлодар) и «Алтай-Торпедо» (Усть-Каменогорск), пришедшие из ВХЛ (Высшая хоккейная лига) «Номад» (Нур-Султан), «Сарыарка» (Караганда) и «Торпедо» (Усть-Каменогорск), а также «Снежные Барсы» (Нур-Султан) из МХЛ (Молодежная хоккейная лига).

Первый этап Pro Hokei Ligasy - регулярный чемпионат, в ходе которого каждый клуб проведет по 48 матчей, продлится до 21 февраля 2022 года, а серии матчей плей-офф пройдут до 17 апреля.

Нововведением этого сезона стал переход на новую систему начисления очков - в ходе регулярного чемпионата за любую победу (в основное время, в овертайме, по буллитам) будет начисляться 2 очка, а за поражение в овертайме или по буллитам - 1 очко.

С этого сезона ХК «Горняк» будет выступать с новой эмблемой

В плей-офф выйдут команды, занявшие с 1-е по 8-е места по результатам регулярного чемпионата. Серии матчей плей-офф будут состоять из четвертьфинала, стартовые матчи которого запланированы на 26 февраля, полуфинала, первые встречи которого намечены на 16 марта, и финала, стартующего 3 апреля. В финале определится чемпион Казахстана по хоккею и обладатель второго места. А бронзовыми призерами станут команды, проигравшие в полуфиналах.

Расписание матчей Pro Hokei Ligasy было составлено с условием выступления сборных команд республики на международной арене. Так, с 11 по 21 декабря в Швейцарии пройдут Всемирные студенческие игры, а с 12 по 18 декабря молодежная сборная Казахстана выступит в чемпионате мира (дивизион 1, группа «А») в Дании. Небольшая пауза в чемпионате запланирована также на время проведения в Нур-Султане с 7 по 13 февраля международного турнира «Kazakhstan Hockey Open».

Расписание матчей рудненского «Горняка»:

10-11 сентября (пятница - суббота)

«Горняк» - «Номад»,

17-18 сентября (пятница - суббота)

«Горняк» - «Кулагер»,

22-23 сентября (среда - четверг)

«Горняк» - «Иртыш»,

1-2 октября (пятница - суббота)

«Иртыш» - «Горняк»,

5-6 октября (вторник - среда)

«Торпедо» - «Горняк»,

10-11 октября (воскресенье - понедельник)

«Горняк» - «Алматы»,

20-21 октября (среда - четверг)

«Актобе» - «Горняк»,

24-25 октября (воскресенье - понедельник)

«Бейбарыс» - «Горняк»,

3-4 ноября (среда - четверг)

«Горняк» - «Алтай-Торпедо»,

8-9 ноября (понедельник - вторник)

«Арлан» - «Горняк»,

13-14 ноября (суббота - воскресенье)

«Горняк» - «Актобе»,

23-24 ноября (вторник - среда)

«Горняк» - «Снежные Барсы»,

30 ноября - 1 декабря (вторник - среда)

«Номад» - «Горняк»,

4-5 декабря (суббота - воскресенье)

«Алматы» - «Горняк»,

8-9 декабря (среда - четверг)

«Алтай-Торпедо» - «Горняк»,

19-20 декабря (воскресенье - понедельник)

«Горняк» - «Торпедо»,

23-24 декабря (четверг - пятница)

«Горняк» - «Арлан»,

7-8 января (пятница - суббота)

«Снежные Барсы» - «Горняк»»,

11-12 января (вторник - среда)

«Темиртау» - «Горняк»,

16-17 января (воскресенье - понедельник)

«Горняк» - «Темиртау»,

26-27 января (среда - четверг)

«Горняк» - «Бейбарыс»,

5-6 февраля (суббота - воскресенье)

«Горняк» - «Сарыарка»,

16-17 февраля (среда - четверг)

«Сарыарка» - «Горняк»,

20-21 февраля (воскресенье - понедельник)

«Кулагер» - «Горняк».