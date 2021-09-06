Тринадцать команд будут бороться за медали XXX чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой
Сергей БИРКЛЕ
Матчем между финалистами чемпионата Pro Hokei Ligasy сезона-2020/2021 клубами «Сарыарка» из Караганды и «Арлана» из Кокшетау (2:3 ОТ) стартовал XXX чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой.
Хоккеисты рудненского клуба в матчах Кубка РК / Фото pro.ligasy.kz
В этом году в чемпионате принимают участие 13 хоккейных клубов. За медали в Pro Hokei Ligasy будут бороться клубы Высшей лиги Казахстана «Арлан» (Кокшетау), «Бейбарыс» (Атырау), «Темиртау» (Темиртау), «Кулагер» (Петропавловск), «Алматы» (Алматы), «Актобе» (Актобе), «Горняк» (Рудный), «Иртыш» (Павлодар) и «Алтай-Торпедо» (Усть-Каменогорск), пришедшие из ВХЛ (Высшая хоккейная лига) «Номад» (Нур-Султан), «Сарыарка» (Караганда) и «Торпедо» (Усть-Каменогорск), а также «Снежные Барсы» (Нур-Султан) из МХЛ (Молодежная хоккейная лига).
Первый этап Pro Hokei Ligasy - регулярный чемпионат, в ходе которого каждый клуб проведет по 48 матчей, продлится до 21 февраля 2022 года, а серии матчей плей-офф пройдут до 17 апреля.
Нововведением этого сезона стал переход на новую систему начисления очков - в ходе регулярного чемпионата за любую победу (в основное время, в овертайме, по буллитам) будет начисляться 2 очка, а за поражение в овертайме или по буллитам - 1 очко.
С этого сезона ХК «Горняк» будет выступать с новой эмблемой
В плей-офф выйдут команды, занявшие с 1-е по 8-е места по результатам регулярного чемпионата. Серии матчей плей-офф будут состоять из четвертьфинала, стартовые матчи которого запланированы на 26 февраля, полуфинала, первые встречи которого намечены на 16 марта, и финала, стартующего 3 апреля. В финале определится чемпион Казахстана по хоккею и обладатель второго места. А бронзовыми призерами станут команды, проигравшие в полуфиналах.
Расписание матчей Pro Hokei Ligasy было составлено с условием выступления сборных команд республики на международной арене. Так, с 11 по 21 декабря в Швейцарии пройдут Всемирные студенческие игры, а с 12 по 18 декабря молодежная сборная Казахстана выступит в чемпионате мира (дивизион 1, группа «А») в Дании. Небольшая пауза в чемпионате запланирована также на время проведения в Нур-Султане с 7 по 13 февраля международного турнира «Kazakhstan Hockey Open».
Расписание матчей рудненского «Горняка»:
10-11 сентября (пятница - суббота)
«Горняк» - «Номад»,
17-18 сентября (пятница - суббота)
«Горняк» - «Кулагер»,
22-23 сентября (среда - четверг)
«Горняк» - «Иртыш»,
1-2 октября (пятница - суббота)
«Иртыш» - «Горняк»,
5-6 октября (вторник - среда)
«Торпедо» - «Горняк»,
10-11 октября (воскресенье - понедельник)
«Горняк» - «Алматы»,
20-21 октября (среда - четверг)
«Актобе» - «Горняк»,
24-25 октября (воскресенье - понедельник)
«Бейбарыс» - «Горняк»,
3-4 ноября (среда - четверг)
«Горняк» - «Алтай-Торпедо»,
8-9 ноября (понедельник - вторник)
«Арлан» - «Горняк»,
13-14 ноября (суббота - воскресенье)
«Горняк» - «Актобе»,
23-24 ноября (вторник - среда)
«Горняк» - «Снежные Барсы»,
30 ноября - 1 декабря (вторник - среда)
«Номад» - «Горняк»,
4-5 декабря (суббота - воскресенье)
«Алматы» - «Горняк»,
8-9 декабря (среда - четверг)
«Алтай-Торпедо» - «Горняк»,
19-20 декабря (воскресенье - понедельник)
«Горняк» - «Торпедо»,
23-24 декабря (четверг - пятница)
«Горняк» - «Арлан»,
7-8 января (пятница - суббота)
«Снежные Барсы» - «Горняк»»,
11-12 января (вторник - среда)
«Темиртау» - «Горняк»,
16-17 января (воскресенье - понедельник)
«Горняк» - «Темиртау»,
26-27 января (среда - четверг)
«Горняк» - «Бейбарыс»,
5-6 февраля (суббота - воскресенье)
«Горняк» - «Сарыарка»,
16-17 февраля (среда - четверг)
«Сарыарка» - «Горняк»,
20-21 февраля (воскресенье - понедельник)
«Кулагер» - «Горняк».
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