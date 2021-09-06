В Казахстане с 1 сентября по 1 декабря проводится ОПМ "Участок". Полицейские будут проводить подворовой и поквартирный обход, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В настоящее время по всей стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", направленное на максимальный охват населения административного участка для изучения проблемных вопросов, предупреждения и профилактики правонарушений на обслуживаемых участках", - сказал официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

По его словам, за время операции участковыми инспекторами полиции на закрепленных за ними административных участках проводится подворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, а также выявления лиц, допускающих различные правонарушения, и проверки граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел.

"Также проверяются арендные квартиры, рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних для пресечения антиобщественных действий и фактов безнадзорности, а также владельцы гражданского оружия и иностранцы. Параллельно полицией проводятся проверки дачных массивов, объектов строительства, в том числе приостановленных и заброшенных, чердачные и подвальные помещения", - добавил он.

Отмечается, что в сельской местности основные усилия направлены на проверки зимовок и выявления лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранных граждан, хранения незарегистрированного оружия и других запрещенных предметов."Участковыми инспекторами полиции с представителями местных исполнительных органов и общественности будут проводиться встречи с населением для изучения и разрешения имеющихся проблемных вопросов", - заключили в МВД.