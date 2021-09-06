В пилотном проекте смогут участвовать школьники 10-11 лет. Затем тест будет доступен для старшеклассников, передает Informburo.kz.

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С 1 октября школьники 10-11 лет смогут пройти бесплатное тестирование на выявление способностей. Проект "Служба Qabilet" запущен в пилотном режиме, после которого для учеников старших классов будет доступны тесты на профессиональную ориентацию, сообщили в Академии Елбасы.

Целью проекта также является организация службы сопровождения и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи.

Пройти тест можно будет на сайте проекта или на базе региональных центров "Дарын". После тестирования ребёнок также сможет получить профессиональную консультацию специалиста, который поможет определиться с выбором профессии.

"Методика диагностики способностей предполагает использование лучших мировых практик, основанных на современном понимании одарённости и ключевых компетенций XXI века – 4"К" (креативность, критическое мышление, коллаборация, коммуникативность). На первом этапе планируется охватить около 50 тысяч школьников", – сообщила руководитель Центра диагностики и развития детей и молодёжи КФ "Академия Елбасы" Гулим Джусупова.

В Алматы сейчас проводят обучающие семинары по подготовке методистов и психологов, которые будут оказывать услугу на базе региональных центров "Дарын". Всего до конца сентября обучение пройдут около 80 специалистов из всех регионов Казахстана. На сегодня семинары завершили 19 сотрудников центров "Дарын" из Алматинской и Мангистауской области, а также из Шымкента.

Для разработки и адаптации тестов были привлечены эксперты в области психологической диагностики.