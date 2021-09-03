Об этом сегодня, 3 сентября, на брифинге сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. Брифинг был посвящен эпидемиологической ситуации в Костанайской области.

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Он привел данные о том, что на 2 сентября в области зарегистрировано 232 больных коронавирусной инфекцией. Всего с 3 апреля 2020 по 2 сентября 2021 года в регионе заразились коронавирусом 29 412 человек, среди них 2 752 составляют дети до 14 лет.

- В целом за последнюю неделю ситуация с коронавирусной инфекцией в области стабилизировалась, - отметил Даулетбаев. - Наблюдается тенденция к снижению заболевания.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА добавила, что в области на развернутых 2 035 инфекционных койках сейчас находится 715 пациентов, из 300 карантинных больными занято 46.

- На сегодняшний день в области более 300 000 привитых, - сообщила Бексултанова. - Для обеспечения условий хранения вакцин и соблюдения температурного режима в области закуплено 104 единицы морозильного оборудования. В область также поступило 381 505 доз первого и 339 607 доз второго компонента вакцины Спутник-V и 30 000 доз Казвак. В области ведется рейтинг районов и городов по количеству вакцинированных. На сегодняшний день в лидерах Алтынсаринский, Узункольский и Денисовский районы.

На вопрос корреспондента «НГ», получили ли мониторинговые группы право проверять присутствие невакцинированных сотрудников на работе, Ермуханбет Даулетбаев ответил, что «пока по этим вопросам идут утверждения».

- Еще вносятся изменения, - уточнил он. - Пока члены мониторинговых групп не могут ходить по предприятиям и проверять присутствие невакцинированных сотрудников, но в ближайшее время этот вопрос решится. Невакцинированные могут находиться на работе, если у них есть медотвод, если они переболели в течение последних 3-х месяцев либо при наличие еженедельного отрицательного ПЦР-теста.

Отвечая на вопросы журналистов, Анжела Бексултанова отметила, что в прививочных пунктах ТРЦ можно получить только первый компонент вакцины, за вторым нужно идти в поликлинику. Что касается ревакцинации, то она планируется только в следующем году, поэтому какой вакциной нужно будет прививаться в третий раз (той, что уже прививался или другой) — пока вопрос.