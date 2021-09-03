2 сентября студенты Костанайского филиала ЧелГУ прислали в «НГ» сообщения, которые получали от кураторов в мессенджере Whats App. В них прямым текстом указывалось, что «всем тем, кто не провакцинировался, необходимо срочно это сделать».

2 сентября подобные сообщения студенты КФ ЧелГУ получали от своих кураторов / Скриншот предоставлен читателями «НГ»

Как сообщила «НГ» директор Костанайского филиала ЧелГУ Раиса ТЮЛЕГЕНОВА, никакой принудительной вакцинации в ВУЗе нет.

- Никого не принуждают! Каждое утро я стою с медиком на вахте, студенты проходят через Ashyq или через Kaspi, у них проверяют температуру, соблюдаем масочный режим. Да, мы говорим, что для создания коллективного иммунитета желательно привиться, но мы никого не принуждаем, - прокомментировала положение дел Раиса Амиржановна.

Она добавила, что разберется с кураторами, которые отправляли подобные сообщения.

Директор КФ ЧелГУ подтвердила, что в ВУЗе 6 сентября будет проводится вакцинация, но по ее словам, принуждать к ней никого не будут.