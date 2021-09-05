В 1800 году, после переписи населения, согласно которой в Париже было лишь 460 000 жителей, первый консул Наполеон Бонапарт заявил: «В столице Франции должно быть полмиллиона жителей». И повсюду стали печатать эти полмиллиона. Что-то мне подсказывает, что и у нас результаты переписи давно «нарисованы» и осталось только их опубликовать.

В подтверждение своей догадки приведу несколько цифр, которые официально сообщала власть в последние годы: «По данным Комитета по статистике, в 2019 году население Казахстана увеличилось на 238 тысяч человек. К началу декабря 2019 года численность населения РК составила 18,4 млн человек. За 3-й квартал 2019 года 34,2 тысячи человек выбыло за пределы страны и 8 тысяч человек- прибыло в РК, Бюро национальной статистики подсчитало численность населения РК на 1 мая 2021 года - 18 млн 962 тыс. 892 человека». И так далее. Вот последняя цифра - в начале августа объявлено о рождении 19- миллионного жителя РК. Это надо же какая точность! Если это так, и нам власть не врала, то зачем перепись?

Я отлично понимаю, что перепись показывает не только количество населения. Но и по всем другим параметрам нам постоянно называют точные цифры - сколько у нас медиков, сколько не хватает врачей и младшего медперсонала, сколько заключено браков и зарегистрировано разводов, сколько родилось мальчиков, а сколько девочек.

Ну и главным доказательством того, что результаты переписи уже определены властью, служит ответ Бюро национальной статистики на вопросы Tengrinews.kz по поводу переписи населения. Там говорится, что на перепись будет затрачено 9,1 млрд тенге (кстати, в прошлом году объявлялось 8 млрд). На одного человека будет затрачено $1,1. Нам говорят что благодаря цифровизации эти затраты снизились - в 2009 году они составили $2,9 на одного человека. Опять нелепость. Чтобы определить затраты на одного человека, надо взять все расходы на перепись и разделить на количество жителей. Но мы перепись еще не провели, а затраты на одного человека уже знаем. Интересная математика.

Еще интересней вопрос - почему в Казахстане затраты переписи на одного человека считают в долларах? Ведь мы живем в своей стране, а не в Америке. Отвечу - чтобы скрыть откровенную ложь. Власть полагает, что глупая народная масса проглотит все, что она преподнесет. Однако Ромен Роллан говорил, что сначала ложь развращает того, кто ею пользуется, и лишь затем губит того, против кого она направлена. А кто глупее - государственные деятели или народ - сказать трудно.

Но у лжи короткие ноги. Не надо быть Лобачевским, чтобы посчитать: на 31 августа 2009 года курс был 150,8 тенге за $1. В августе 2021 года (на 16 число) он составил 423,64 тенге за $1. Так что в 2009 году затраты по переписи населения на одного человека составили 437,3 тенге. А вот нынешняя перепись потребовала уже 466 тенге. Получается, что цифровизация, «сожрав» миллиарды на внедрение, еще требует дополнительных затрат при ее применении?

А еще планируют создать какой то центр цифровых компентенций (?) за 1 млрд тенге! И как теперь не согласиться с доктором экономических наук, профессором Хасаном Кусаиновым, который еще в 2018 году в интервью газете «Время» четко заявил, что цифровизация - это очередная компанейщина, призванная перекрыть инновационным мышлением недостаток профессионализма государственных менеджеров всех уровней.



