Сегодня, 3 сентября, жители с. Пешковка, Федоровского района сообщили "НГ" о том, что в мессенджере WhatsApp им поступают странные сообщения - о входе в амбулаторию через Ashyq и допуску туда только вакцинированных граждан или имеющих медотвод.

Жителям села Пешковка на WhatsApp поступали вот такие сообщения / Cкриншот предоставлен подписчиками Instagram аккаунта "НГ"

По их словам, такие сообщения рассылают по группам в WhatsApp и при этом от администраторов групп требуют, чтобы они удалили тех людей, которые начинают возмущаться. Сообщения также напоминают о том, что на работу с 1 сентября нельзя допускать невакцинированных граждан и извещают, что 8 сентября в местной амбулатории можно получить прививку от ковида.

- Мы работаем по-старому - принимаем всех! Люди болеют, ну как мы можем отказать им? Возможно, эти сообщения нужны для того, чтобы призвать людей привиться, - прокомментировала старший врач Пешковской врачебной амбулатории Зинаида ВОЛКОВСКАЯ.

В акимате Федоровского района «НГ» пояснили, что специалистом аппарата акима сельского округа была неверно истолкована ситуация и самостоятельно дано объявление в соцсетях и группах мессенджеров.

- В данный момент районная больница и амбулатория в Пешковке работают в штатном режиме. Больные принимаются без каких-либо ограничений, согласно показаниям, - отметил заместитель акима Федоровского района Рамиль ВАЛЕЕВ.

В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области пояснили, что информация о каких-то ограничениях на вход в сельскую врачебную амбулаторию не соответствует действительности.

- Такого не может быть! Ни в одной медицинской организации на сегодняшний день нет входа по Ashyq, - прокомментировал пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ануар ЕДРИСОВ.