Темп прироста заболеваемости за четверг, 2 сентября, составил 0,8%. Об этом сообщили в областном информационном штабе. Днем ранее было выявлено 237 заболевших, темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 91, Рудный – 29, Лисаковск – 15, по 14 случаев - в Карасуском и Костанайском районах, Мендыкаринский район – 12, Федоровский район – 11, район Б.Майлина - 9, по 8 случаев - в Житикаре и Карабалыкском районе, Денисовский район – 7, Аулиекольский район – 6, Узункольский район – 3, по 2 случая - в Аркалыке и Камыстинском районе, 1 случай в Амангельдинском районе.

194 пациента обследованы по самообращению, 36 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 203 с симптомами заболевания, 29 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 2 сентября 2021 г. зарегистрировано 29 412 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 25 934 человек, в том числе 349 человек за 2 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 300 041 человек (+1 159), вторым компонентом 250 547 (+2 428).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 1 сентября в Костанайской области было выявлено 12 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев зарегистрировано не было.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 630 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ и КВИ- в регионе - 121 человек.