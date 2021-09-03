Это сделано для того, чтобы посетители не могли пройти на объекты с помощью скриншотов, сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей Костанайской области. Кроме того, теперь на странице статуса невозможно запустить и запись экрана - в тех же целях.

Фото из архива "НГ"

"Улучшили безопасность использования приложения Ashyq: сделали анимацию статуса, что исключает возможность применения скриншотов приложения; сделали защиту от записи экрана, что делает невозможным запись видео проверки статуса", - говорится в сообщении.

Изменения коснутся не только самого приложения "Ashyq", но и других программ, которые позволяют определить статус человека через QR-код при входе на объект. Как минимум одно банковское приложение, которым пользуется сотрудник редакции "НГ", уже внесло эти изменения.